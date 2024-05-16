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دشّن مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، اليوم، عددًا من الخدمات للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وذلك في مقر الأمن العام بمدينة الرياض.

وشملت خدمات الأمن العام المدشّنة: خدمة مزاد الأفراد، وخدمة نقل اللوحات (بدلها)، وخدمة تسجيل الحوادث الطفيفة، وخدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تمت على البطاقات المصرفية (مدى)، وخدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، وخدمة استعراض البطاقة الجمركية، وخدمة التحقق من شهادة خلو السوابق خارج السعودية، وخدمة نقل ملكية المركبة من شركة لفرد، وخدمة البوابة المطورة للخدمات المرورية، وخدمة استبدال اللوحات.

🎥 | تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. الفريق البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة "أبشر". pic.twitter.com/gt9PmjCLvT — الأمن العام (@security_gov) May 16, 2024

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ويأتي تدشين هذه الخدمات، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر عليهم الوقت والجهد، وتمكّنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، عبر شراكات إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومركز المعلومات الوطني.