تأهيل أكثر من 1700 سعودي لإرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج

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كشف مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج عن تأهيل وتدريب أكثر من "1700" متدرب ومتدربة، ضمن الأعمال والخطط التشغيلية لموسم حج 1445 هـ، وذلك تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف، وبمشاركة النقابة العامة للسيارات، وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة.

وأوضح مدير عام المركز عبدالله سندي، أن المركز قدم من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية العديد من البرامج، تضمنت حقيبة ترحاب المعتمدة من وزارة الحج والعمرة، والتعريف بمنصة أرشدني والتدريب على الاستخدام الأمثل للخرائط في إيصال الحافلات، إضافة إلى التدريب على المسار الإلكتروني التابع لأنظمة وزارة الحج والعمرة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للحجيج، مشيراً إلى أن المركز يعمل بمنظومة ذكية متطورة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

رفع كفاءة الخدمات

وبين، أن المركز أطلق أعماله استعداداً لموسم حج هذا العام 1445هـ منذ وقت مبكر حيث تم استقبال أكثر من "600" حافلة تقُلْ أكثر من "22600" حاج، تم استقبالهم عبر مركز استقبال الحجاج طريق المدينة مكة بالنوارية وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لهم ومرافقة المرشدين، ليتم إرشادهم إلى مساكنهم، مؤكدًا أن المركز يواصل تجويد أعماله الميدانية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لموسم حج 1445هـ، تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، وبمشاركة ودعم من النقابة العامة للسيارات، وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة.