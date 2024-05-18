في مسيرة التخرج.. طالب يحمل صورة صديقه المتوفى لهذا السبب

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في لحظات التخرج وحصاد ثمار الجهد، يشعر الطلاب بقيمة جهودهم، بعد أن وصلوا للمحطة الأخيرة، ولكن طلاب جامعة الملك خالد لم ينسوا زميلهم "خالد" الذي غاب عن حفل التخرج بسبب وفاته متأثرا بمرض في القلب.

هذه اللحظات المؤثرة كتب عنها الإعلامي عيسى آل هادي العسيري في تغريدة على حسابه على منصة إكس قائلاً: لم يُنسهم فرح تخرجهم وحفله وصخبه؛ زميلهم الذي كان من المفترض أن يكون معهم في هذه المسيرة خريجو كلية التمريض؛ في حفل تخريج طلبة ‎جامعة الملك خالد، يرفعون صورة صديقهم الطالب "خالد عبداللطيف مداوي" الذي اختاره الله إلى جواره، في لفتة وفاء ليكون في مقدمة المسيرة.. رحم الله "مداوي" ابن جبل غمرة في محافظة رجال ألمع، وشُكرًا لزملائه الأوفياء على هذه اللفتة.

قاد المسيرة رغم رحيله||😔



لم يُنسهم فرح تخرجهم وحفله وصخبه ؛ زميلهم الذي كان من المفترض أن يكون معهم في هذه المسيرة .



👨‍🎓خريجو كلية التمريض؛ في حفل تخريج طلبة #جامعة_الملك_خالد

يرفعون صورة صديقهم الطالب

خالد عبداللطيف مداوي ؛ الذي اختاره الله إلى جواره ؛ في لفتة وفاء ليكون في… pic.twitter.com/VIFoLYZNH7 — عيسـى آل هادي الـعـسيـري|| ESSA🇸🇦 (@essa5239) May 17, 2024

وحول ذكريات الخريجين مع زميلهم "خالد" يقول ياسر آل عامر لـ"العربية.نت": تربطني بالفقيد "خالد" صداقة لأكثر من ١١ سنة، فقد درسنا سوياً في كلية العلوم الصحية بأبها قسم التمريض، وحصلنا على الوظيفة سوياً في جامعة الملك خالد، وعندما علمنا أن برنامج تجسير التمريض سيتم تدشينه بجامعة الملك خالد، قررنا التسجيل في البرنامج وجهزنا المستندات، وقبل تدشين البرنامج توفي خالد رحمه الله.

وتابع ياسر آل عامر: أصيب بمرض مفاجئ وضعف في عضلة القلب وقرر له عملية زراعة قلب، ومكث في العناية قرابة الشهر وتوفي رحمه الله، وأردت من خلال رفع صورته أن أهديه تخرجي تخليداً لذكراه وامتنانا له على كل لحظة جميلة جمعتنا سوياً.