وزارة الحج السعودية تنبه: تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الحج

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نبهت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أن حاملي تأشيرة العمرة المقيمين في السعودية لا تمكنهم من أداء فريضة الحج هذا العام بهذه التأشيرة، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بصلاحية تأشيرة العمرة، ومغادرة مكة المكرمة، ولا سيما الحرم المكي قبل انتهاء مدتها البالغة 3 أشهر من تاريخ الدخول إلى السعودية.
كما أكدت أن نقل مخالفي أنظمة الحج من الأفراد الذين لا يحملون تصاريح أو تأشيرة حج، مخالفة نظامية تستوجب العقوبة المقررة، داعية الإبلاغ عن الحملات الوهمية والمخالفين على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والشرقية والرياض، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق السعودية.
جاء ذلك تزامناً مع قرب موسم الحج، حيث تبذل الجهات الأمنية جهوداً مكثفة للحيلولة بين مخالفة الأنظمة ذات العلاقة، بضبط مروجي الحملات الوهمية والمضللة.
يشار إلى أن عقوبة الحج بلا تصريح تصل إلى دفع غرامة بقيمة 10 آلاف ريال، وترحيل المخالفين، والمنع من دخول السعودية، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
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