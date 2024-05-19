القبض على "مصري" روج لحملات حج وهمية

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت الخدمات المُضللة، توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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