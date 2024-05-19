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أسبوع الموضة

شواطئ جزيرة أمهات تودع أسبوع البحر الأحمر للموضة

العربية.نت - جدة
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احتضنت شواطئ جزيرة أمهات بمنطقة البحر الأحمر، الفعالية الختامية بـ "أسبوع البحر الأحمر للموضة"، الذي نظمته هيئة الأزياء على مدى ثلاثة أيام، وسط حضور كبير من المهتمين بقطاع الأزياء محلياً وإقليمياً وعالمياً، الذين عاشوا خلال مساءٍ جميل، تناغمت فيه أشعة الشمس الدافئة مع أمواج البحر الأحمر الهادئة، ورمال الشواطئ الذهبية، التي شهدت عرض الأزياء الختامي في هذا الحدث العالمي.

أسبوع البحر الأحمر للموضة
أسبوع البحر الأحمر للموضة

وقُدمت خلال ذلك العرض آخر أعمال مصممين سعوديين ومصممات سعوديات وآخرين في عدد من البلدان العربية، وعلامات تجارية عالمية متخصصة بقطاع الأزياء والموضة.

وعن هذا الحدث أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك بشكماك، أن هذه الفعالية كانت ناجحة وحققت أهدافها، استناداً على ردود أفعال الحضور وضيوف الحدث المتخصصين في مجال الموضة وصناعة الأزياء، إلى جانب التفاعل الكبير واللقاءات والنقاشات الجانبية التي شهدتها أيام هذا الأسبوع، حيث كان المصمم السعودي والمصممة السعودية وأسواق الموضة المحلية المحور الرئيس في هذا الحدث العالمي، لاسيما وسط الجمال الأخاذ والخلاب لمنطقة البحر الأحمر وما تضمها من جزر، إذ زادت من تألق وتميز هذا الحدث الثقافي والاقتصادي المهم.

أسبوع البحر الأحمر للموضة ..
أسبوع البحر الأحمر للموضة ..

يذكر أن هيئة الأزياء تنفذ إلى جانب هذه الفعالية العالمية فعاليات أخرى، من شأنها الذهاب بقطاع الأزياء السعودي إلى آفاق واسعة على الصعيد المحلي والعالمي، من خلال التعريف به كهوية وثقافة عريقة ينبغي لها الوصول لمختلف أنحاء العالم، وتمكينه بوصفه سوقاً مهمة على مستوى صناعة الأزياء والموضة عالمياً.

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