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جاك سوليفان ومحمد بن سلمان

ولي العهد يبحث مع سوليفان الاتفاقيات الاستراتيجية الثنائية

الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية قارب العمل على الانتهاء منها

العربية.نت - الرياض
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أستقبل ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، واستعرضا العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحثا الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، التي قارب العمل على الانتهاء منها، فضلاً عن ما يجري العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذو مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفسطيني وحقوقه المشروعة، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

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