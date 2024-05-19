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الملك سلمان

خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية في العيادات الملكية

العربية.نت - جدة
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صدر عن الديوان الملكي السعودي، اليوم، بياناً بشأن إجراء خادم الحرمين الشريفين فحوصات طبية، وجاء البيان:
تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني، ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

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