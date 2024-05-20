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كشف المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" عن رفضه اعتماد 428 منشأة صحية حكومية وخاصة في السعودية وذلك منذ بداية عام 2023، حتى نهاية شهر أبريل المنصرم من العام الجاري، حسبما أوضح لـ"العربية.نت"، لافتاً إلى أن أسباب الرفض تعود إلى عدم تطبيق تلك المنشآت اشتراطات ومعايير السلامة الخاصة في المرضى التي من شأنها ضمان مستويات الرعاية الطبية الآمنة التي أقرها "سباهي".

وتخضع مرافق الرعاية الصحية في السعودية إلى اختبار أنظمة "سباهي" بصفة مستمرة وذلك للتأكد من اتساقها مع المعايير الوطنية المنشورة المحددة سلفاً والواجبة التطبيق، فيما يمنح الاعتماد الفرصة في تحسين سلامة المريض، والتقليل من المخاطر الوشيكة، والنتائج العكسية، والأخطاء الطبية.

فيما يلبي لوائح وزارة الصحة التي أقرت ربط الاعتماد الوطني من خلال المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية مع ترخيص منشآت الرعاية الصحية الخاصة، مما يوجب على تلك المنشآت كافة التسجيل في المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والالتحاق ببرامجه الوطنية للاعتماد.

إلى ذلك، كشف "سباهي" أن عدد الزيارات التقييمية الميدانية للمنشآت الصحية في الفترة ذاتها بلغ نحو 1325 زيارة، شملت: المستشفيات، والمجمعات والمراكز الطبية الخارجية، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمختبرات الطبية.

كما أقر اعتماد 682 منشأة صحية، بينما وافق على الاعتماد المشروط لـ116 منشأة، وأوضح "سباهي" أن فرق التقييم زارت نحو 91% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في السعودية منذ بداية عام 2023، حتى نهاية شهر أبريل المنصرم من العام الجاري، بواقع 1961 زيارة فيما حصلت 58% من تلك المراكز على الاعتماد من أصل 2161 مركزا مسجلا لدى "سباهي".

من جهته، أوضح لـ "العربية نت" مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم الوهابي أن "سباهي" يهدف بشكل أساسي مع بقية الجهات التنظيمية الأخرى في القطاع الصحي إلى رفع جودة وسلامة الرعاية في المرافق الطبية الحكومية والخاصة في المملكة كافة، عبر وضع معايير الأداء الموحد والتقييم الميداني لتحديد مستويات الالتزام بتلك المعايير، بما يضمن سلامة المرضى من الأخطاء الطبية التي يمكن تفاديها.

ويضيف: يعزز "سباهي" تجربة المريض ومستوى رضاه عن الخدمات المقدمة له، فيما يرفع تنافسية النظام الصحي السعودي ليكون ضمن قائمة دول العشرين بالنظر إلى الدعم والتمكين من قبل الحكومة للقطاع الصحي الحكومي والخاص لينمو ويتطور ، في ظل وجود ما يزيد عن (٥٠٠ ألف ) ممارس وفني وإداري صحي ، مما يجعل سوق الرعاية الصحية في المملكة من أكبر إن لم يكن أكبر سوق رعاية صحية على مستوى الشرق الأوسط.

يُذكر أن "سباهي" هو الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وتكمن مهامه الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.