العُلا تطلق حملة "صيف لم يرو" مع تجارب مميزة في قلب الطبيعة

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أطلقت وجهة العُلا حملتها السياحية "صيف لم يرو"، استكمالاً للحملة العالمية الأولى للعلا، التي تم إطلاقها تحت شعار "متجددة عبر الزمن" في فبراير الماضي، وتركز على التجديد المستمر والتطور الهادف في الواحة القديمة.

وتأتي العروض الصيفية هذا العام لتوفّر للزوار عروضاً حصرية من أبرز المنتجعات الفاخرة بأسعارٍ منافسة وإضافاتٍ مميزة، وتشمل الحملة عروضاً متنوعة من فنادق ومنتجعات، حيث تقدم لضيوفها تجربةٍ صيفية استثنائية.

وتَعدُ العُلا زوّارها بملاذ هادئ في واحتها الغنّاء، كما تتميز الوجهة بسهولة الوصول إليها من المدن الرئيسية القريبة بالمنطقة مثل دبي والدوحة والرياض وجدة والدمام، من خلال رحلات طيران مباشرة تعزز جاذبيتها كوجهة تستقطب مختلف فئات الزوار من المسافرين الباحثين عن الرفاهية والراحة، والأزواج الباحثين عن الخصوصية، ومحبي الطبيعة والعناية بالصحة، وعشاق المغامرات الحماسية، ومن يفضلون العمل عن بعد في هدوء الطبيعة، دون الحاجة للسفر بعيداً.

تجربة صيفية حيوية

وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المعلم: "توفّر العُلا تجربةً صيفية حيوية وفاخرة، والوجهة الأمثل للباحثين عن ملاذٍ هادئ بعيداً عن ازدحام المدن وحرارة الصيف، وتتميز العُلا بسهولة الوصول إليها مع توسيع شبكة الرحلات الجوية إليها، والعروض الفندقية الاستثنائية من أبرز المنتجعات الفاخرة، وتوفير مجموعة من الأنشطة الصيفية المتنوعة، لتستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدّم لهم تجربة صيفية لا تُضاهى مفعمة بالضيافة السعودية العريقة".

وتستقطب العُلا الزوار على مدار العام حيث يتميز الصيف فيها برطوبةٍ منخفضةٍ ودرجات حرارةٍ أقل بـ 5 حتى 10 درجات من باقي مدن الخليج، ما يجعلها الملاذ الأمثل للمسافرين الباحثين عن تجربة فريدة بين أحضان الطبيعة الجبلية الخلابة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بفعاليات صيفية مميزة تتضمن رحلات المناطيد، التي توفر تجربة استثنائية لمشاهدة العُلا من السماء، ومركز المغامرات، الذي يقدّم مجموعة من الأنشطة الحماسية في النهار والليل وسط تضاريس العُلا الصحراوية الساحرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والجولات في الطبيعة والمناطق البرية والمناطق الأثرية.