الملك سلمان وولي العهد يُعزيان في وفاة الرئيس الإيراني

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر، في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه.
وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وقال ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ ونبعث لدولتكم أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنه سميع مجيب".
-
السعودية: مستعدون لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد أن حكومة المملكة تتابع بقلق بالغ ما ...
السعودية
-
برئاسة السعودية.. المؤتمر العام لـ"الألكسو" يختتم اجتماعه
أدان محاولات التهجير القسري بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس
السعودية
-
انطلاق "مؤتمر مستقبل الطيران 2024" في السعودية غدًا
يجمع 5 آلاف من خبراء وقادة الطيران من 100 دولة
سياحة وسفر