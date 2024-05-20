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لحظة نزول الام من السيارة

لحظات مرعبة لشاب أنقذ طفلة تحركت بها السيارة في جدة

العربية.نت - نادية الفواز
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خلال لحظة انتظاره لوجبة الإفطار أمام أحد المطاعم في جدة، فوجئ السعودي "فهد البلوي" بنزول أم مع طفلها الرضيع وابتعادها عن السيارة التي كانت في وضع التشغيل، وفي داخلها طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف تقريباً، فجأة تحركت السيارة من مكانها، فقرر "فهد التدخل وإنقاذ الموقف.

وسرد "البلوي" تفاصيل الموقف لـ"العربية.نت": تدخلت مسرعاً لإيقاف السيارة وهي تتدحرج للخلف، وسط صرخات الأم، واستطعت إنقاذ الموقف، بينما عادت الأم وذهبت مع أبنائها من دون أي تعليق.

المشهد وثقته إحدى كاميرات المراقبة للمحال المجاورة للموقف، الذي أظهر نزول السيدة من السيارة وتوجهها نحو أحد المحلات، ثم بعد ذلك تحركت سيارتها وبداخلها الطفلة إلى الخلف، في الوقت الذي أنقذ شاب الموقف واستطاع إيقاف السيارة.

فيما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إهمال الأم وترك الطفلة داخل السيارة، وعدم التأكد من وجود الطفلة في بيئة آمنة وطالبوا بتطبيق العقوبات على مثل هذه التصرفات.

فهد البقمي
فهد البقمي
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