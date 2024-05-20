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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)

وزير الخارجية السعودي يجري اتصالاً بنظيره الإيراني المكلف

العربية.نت - الرياض
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني.

الملك سلمان وولي العهد يُعزيان في وفاة الرئيس الإيراني السعودية الملك سلمان وولي العهد يُعزيان في وفاة الرئيس الإيراني


وعبر وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال، عن بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم، معبراً عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق.

وبعد مرور نحو 12 ساعة على سقوط مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف، أكدت السلطات الإيرانية وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع 7 مرافقين كانوا على متن الهليكوبتر.

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