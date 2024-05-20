وصول أبطال آيسف 2024 إلى جدة بعد تحقيق 27 جائزة للوطن

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وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة اليوم إلى أرض الوطن، وذلك بعد تحقيقه 27 جائزة، منها 18 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" الذي شهد منافسة علمية عالية المستوى بين 1700 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، خلال الفترة من 10 إلى 18 مايو الجاري، وشاركت فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.



وحظيت بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة باستقبال رسمي وشعبي حافل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تقدمهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سليمان الزبن، والأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، ووكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى شركاء النجاح (الرعاة)، والعديد من الجهات الإعلامية.

وشاركت المملكة ممثلة بمؤسسة "موهبة" في معرض "آيسف 2024" كراعٍ رئيس، وقدّمت 18 جائزة خاصّة لأفضل المشاريع البحثية المشاركة في مجال العلوم والتقنية، حيث تم منح 12 طالباً وطالبة منحًا مدفوعة التكاليف في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، و6 جوائز أخرى تمثلت بمنحٍ للانضمام إلى برنامج موهبة الإثرائي العالمي.

ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، ونال المنتخب السعودي من الجوائز الكبرى في نسخته الأخيرة جائزتين في المركز الثاني، و6 جوائز في المركز الثالث، و10 جوائز في المركز الرابع.. وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها في معرض "آيسف" منذ بدء مشاركاتها في عام 2007 إلى 160 جائزة، منها 110 جوائز كبرى، و50 جائزة خاصة.