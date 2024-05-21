مدينة الذهب السعودية أقدم المناجم لتعاملات الإنسان التجارية

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مدينة جبلية تقع ضمن منطقة المدينة المنورة وتحمل اسم الذهب، إذ أطلق عليها مهد الذهب ولا تزال تحمل نفس الاسم في وصف يعبر عن واحد من أبرز الثروات على وجه الأرض.

ولا يزال الذهب براقاً ويعتبر المعدن الأشهر في التعاملات التجارية منذ أن عرفه الإنسان، إذ استُخدم في المجالات كافة، من أبرزها سك النقود الذهبية في عصور متعددة إذ تقاس ثروات الدول والمماليك والأسر التجارية في العصور كافة.

ورغم أن المدينة السعودية مهد الذهب ومنذ نحو 3 آلاف عام تنتج الذهب بحسب النظائر المشعة، التي فُحصت، إذ تعود لـ 960 قبل الميلاد، إلا أنها لم تفقد بريقها وإنتاجها من الذهب الذي سلب أفئدة الكثير منذ أن عرف الإنسان الذهب وتعامل معه بصفته معدناً ثميناً.

يعتقد مؤرخون وجيولوجيون أن منجم مهد الذهب مر بعدة فترات أهمها الفترة العباسية في عهد الخليفة هارون الرشيد 752 م، إذ استخرجت الفرق في عهده أكثر من 50 طناً من الذهب من الموقع نفسه لصناعة ما يعرف بـ "سك" العملة، أي صناعة العملات، فضلاً عن أن النساء كُنَ يرتدينه ويتجملن به، حتى إنه أصبح ثروة للدولة العباسية في تلك الفترة.

فيما تشكل الفترة الثانية للمنجم في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز في الفترة 1939 - 1955 بواسطة نقابة التعدين "سامس" إذ أُنتج 23 طنا من الذهب، وقريباً من الرقم نفسه من الفضة، فيما توقف العمل في المنجم بعد الحرب العالمية الثانية مع تدني أسعار الذهب وارتفاع تكلفة الإنتاج في تلك السنوات بسبب ضعف المواد المستخدمة مع تلك الحرب.

وتعد الفترة الثالثة للمنجم التي أعيد استئناف العمل فيها، أثناء عهد الملك فهد بن عبدالعزيز مع بداية عام 1989 إذ اكتُشف مزيد من الذهب الخام وبقية المعادن في المنطقة نفسها.

ويعد منجم مهد الذهب أكبر منجم لإنتاج الذهب في المملكة قبل الاكتشافات الأخيرة حيث ينتج مايقارب 100 ألف أوقية من الذهب و300 ألف طن أقية من الفضة سنويا ولم تقتصر معادن مدينة الذهب السعودية على الذهب والفضة بل أصبح النحاس واحداً من المعادن المستخدمة في التصنيع.

وبدأ نشاط منجم ومصنع مهد الذهب، منذ 3000 عام، إذ استغل المنجم فترات متقطعة يصل بعضها إلى فترة ما قبل الميلاد، إذ دلت الآثار المكتشفة في المنجم على أنه استغل قبل ثلاثة آلاف سنة، واستُخرجت منه كميات كبيرة في حوالي سنة 950 قبل الميلاد.

ويُعَد منجم مهد الذهب الواقع في منطقة المدينة المنورة من أقدم مناجم الذهب في المملكة، بحجم إنتاج يبلغ حوالي 28,928 أوقية في عام 2020م، فيما يبلغ ما أُنتج من الذهب في العهد السعودي منذ 1989 حتى 2020 من المواد الخام قرابة 6 ملايين طن إضافة لإنتاج الذهب الصافي بكمية تصل 2.5 مليون أوقية و9.8 مليون أوقية من الفضة.