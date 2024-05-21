وزارة الداخلية تنفذ حكم القتل بأحد الجناة

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أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل بالجاني محمد نبيل بن محمد آل جوهر – سعودي الجنسية نتيجة إقدامه على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في انضمامه لتنظيم إرهابي يستهدف قتل رجال الأمن، وإطلاق النار على مراكز الشرطة، والنقاط والدوريات الأمنية، وقيامه بأدوار مع عناصر هذا التنظيم من أجل تنفيذ تلك الأعمال الإرهابية.



وحسب البيان فإن محمد بن نبيل بن محمد آل جوهر - سعودي الجنسية – جرى إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحُكم بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، فيما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور، ونُفذ حُكم القتل بحق محمد بن نبيل بن محمد آل جوهر - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء 13 / 11 / 1445هـ الموافق 21 / 5 / 2024م، بالمنطقة الشرقية.

وإذ تعلن وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

