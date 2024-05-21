مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار وزارة الداخلية السعودية - المعتمد 2022

وزارة الداخلية تنفذ حكم القتل بأحد الجناة

وزارة الداخلية تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص الحكومة على استتباب الأمن

العربية.نت - الدمام
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل بالجاني محمد نبيل بن محمد آل جوهر – سعودي الجنسية نتيجة إقدامه على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في انضمامه لتنظيم إرهابي يستهدف قتل رجال الأمن، وإطلاق النار على مراكز الشرطة، والنقاط والدوريات الأمنية، وقيامه بأدوار مع عناصر هذا التنظيم من أجل تنفيذ تلك الأعمال الإرهابية.


وحسب البيان فإن محمد بن نبيل بن محمد آل جوهر - سعودي الجنسية – جرى إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحُكم بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، فيما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور، ونُفذ حُكم القتل بحق محمد بن نبيل بن محمد آل جوهر - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء 13 / 11 / 1445هـ الموافق 21 / 5 / 2024م، بالمنطقة الشرقية.

وإذ تعلن وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط