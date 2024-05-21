120 مليار ريال إنفاق السعودية على الخدمات الرقمية بـ 5 سنوات

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كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن أن حجم الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بلغ نحو 120 مليار ريال في الخمس سنوات الماضية منذ عام 2019 حتى 2023، فيما باتت تحتل السعودية المرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات في العام الماضي.



إذ بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في السعودية على تقنية المعلومات نحو 36% خلال عام 2023، في وقت تُظهر السعودية قدرتها والتزامها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة تتمتع بالقدرة على تقديم الخدمات الرقمية.

وحسب تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، حصل القطاع الصحي والتنمية الاجتماعية على القيمة الأكبر إذ بلغ حجم الإنفاق على الخدمات الرقمية للقطاع نحو 20 مليار ريال منذ عام 2019 حتى العام الماضي.

يليه في الترتيب حسب التقرير القطاع العسكري، إذ بلغ حجم الإنفاق على خدماته الرقمية نحو 19 مليار ريال، ويليه أيضاً قطاع الأمن والمناطق الإدارية بنحو 18 مليار ريال، وحسب التقرير ذاته أيضاً، فإن حجم الإنفاق على قطاع التعليم بلغ نحو 16 مليار ريال في الوقت الذي يتزايد الاستثمار في المدارس والمجتمعات التعليمية، جنباً إلى جنب مع تعزيز قدرات التعلم الرقمي، والتعلم عن بعد.