البيت الأبيض: نقترب من اتفاق أميركي سعودي يشمل الأمن والطاقة النووية المدنية

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص ضمانات أمنية ومساعدة نووية مدنية.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى مجموعة شبه نهائية من الترتيبات الخاصة باتفاق دفاعي ثنائي يتضمن مكونا أمنيا ومكونا آخر بمجال الطاقة النووية المدنية.

استمرار مفاوضات الاتفاق الأمني بين الرياض وواشنطن.. والمناقشات تشمل التعاون النووي

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل، الأحد، مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، واستعرضا العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحثا الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، التي قارب العمل على الانتهاء منها، فضلاً عما يجري العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.