بلينكن: الاتفاقيات السعودية - الأميركية قريبة جداً من الإنجاز

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الاتفاقيات السعودية – الأميركية قد تكتمل بعد أسابيع، مشيراً إلى أن الاتفاقيات مع السعودية قريبة جداً من الإنجاز من حيث المبدأ، حسب ما ذكر.

وأضاف بلينكن أن السعوديين أوضحو أن نجاح الاتفاقيات يتطلب الهدوء في غزة وطريقاً نحو الدولة الفلسطينية.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بعدما أحرز مستشار الأمن القومي الأميركي تقدماً كبيراً في المحادثات مطلع هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق صار الآن "شبه نهائي". وكانت تقارير أفادت بأن واشنطن والرياض على وشك التوصل إلى اتفاق بخصوص ضمانات أمنية ومساعدة نووية مدنية.