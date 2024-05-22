اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب)

بلينكن: الاتفاقيات السعودية - الأميركية قريبة جداً من الإنجاز

بلينكن يؤكد أن الاتفاقيات السعودية – الأميركية قد تكتمل بعد أسابيع

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الاتفاقيات السعودية – الأميركية قد تكتمل بعد أسابيع، مشيراً إلى أن الاتفاقيات مع السعودية قريبة جداً من الإنجاز من حيث المبدأ، حسب ما ذكر.

وأضاف بلينكن أن السعوديين أوضحو أن نجاح الاتفاقيات يتطلب الهدوء في غزة وطريقاً نحو الدولة الفلسطينية.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بعدما أحرز مستشار الأمن القومي الأميركي تقدماً كبيراً في المحادثات مطلع هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق صار الآن "شبه نهائي". وكانت تقارير أفادت بأن واشنطن والرياض على وشك التوصل إلى اتفاق بخصوص ضمانات أمنية ومساعدة نووية مدنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط