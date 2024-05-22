سدايا لـ"العربية": سنكثف المحتوى العربي في تطبيق "علاّم"

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن إدراج نموذج "علّام" التابع لها ضمن منصة Watsonx في شركة IBM بوصفه أحد أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية في العالم، وذلك خلال مؤتمر (IBM Think 2024) في مدينة بوسطن الأميركي.

#نشرة_الرابعة | مدير مركز المعلومات الوطني : "علّام" نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يخدم السعودية وجميع الناطقين باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم#علام_في_منصه_IBM@Alwagait pic.twitter.com/KjUEjdi2Ph — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 22, 2024

العمل قائم حاليا على تطوير نموذج "علّام"، ونعمل على زيادة المحتوى والمعلومات المقدمة بواسطته.

#نشرة_الرابعة | نموذج "علّام" السعودي يدخل منصة Watsonx التابعة لشركة IBM بوصفه أحد أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية في العالم#علام_في_منصه_IBM@SDAIA_SA pic.twitter.com/uGFmgCZAYs — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 22, 2024

ويعد نموذج "علّام" أول نموذج وطني إلكتروني يجيب ويرد على استفسارات المستفيدين في عدد من المجالات المعرفية باللغة العربية عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما جرى تدريب النسخة الحالية منه على مجموعة بيانات باللغة العربية، ضمن أكبر مجموعة بيانات عالمياً.

بالإضافة إلى محتوى متنوع باللغة الإنجليزية، يمكّن المستخدمين من كتابة النصوص أو "تسجيل الاستفسار بشكل صوتي"، فيما يعالج المدخلات والإجابة عن الاستفسارات بشكل نصي أو "صوتي" حسب رغبة المستخدم عبر اختيار مجموعة من أهم مصادر المعرفة الموثوقة في السعودية، والعالم العربي.

#نشرة_الرابعة | متحدث #سدايا ماجد الشهري: العمل قائم حاليا على تطوير نموذج "علّام" ونعمل على زيادة المحتوى والمعلومات المقدمة بواسطته#علام_في_منصه_IBM@SDAIA_SA pic.twitter.com/7Zb2jwkTel — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 22, 2024

فيما خضع نموذج "علّام" لاختبارات صارمة ومعايير دقيقة لتجهيز بنيته التقنية والتدريبية؛ ليكون مؤهلًا لمنافسة النماذج التوليدية الأخرى؛ اختيرَ نموذج "علّام" التوليدي للغة العربية في مرحلته التجريبية بعد مطابقته للمعايير العالمية في الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصة watsonx التي يتعامل معها المطورون في العالم كونها أهم المنصات العالمية.

يعكس هذ الاختيار مدى المستوى المُتقدم الذي وصل إليه نموذج "علّام" من حيث القدرات التقنية في توليد المحتوى العربي بكامل مساراته المتعلقة بمختلف المجالات: التقنية، والثقافية، والأدبية، والعلمية، وبقية مجالات العلوم الإنسانية الأخرى، ليكون ضمن أفضل النماذج اللغوية العربية عالمياً.

ويأتي نموذج "علاّم" ضمن واحدة من المشروعات التقنية القائمة بين "سدايا" وشركة IBM والتعاون المشترك في دعم برامج التدريب والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقديم عدد من مبادرات الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، بما في ذلك تعزيز تطوير النماذج اللغوية الكبيرة والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة.

يقول المتحدث الرسمي لـ"سدايا"، المهندس ماجد الشهري، لـ"العربية": إن نموذج علاّم يعد نموذج ذكاء اصطناعي توليدي، فنحن الآن نعيش في عصر ثورة نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية، سمعنا في العام الماضي عمّا أحدثه تطبيق "ChatGPT"، وماذا أحدث في العالم، بجانب أيضاً المنافس Google Gemini، فضلاً عن العديد من المنتجات مفتوحة المصدر أو حتى المغلقة منها، التطبيق أو النموذج الذي طرحته سدايا "علاّم" يعد نموذج ذكاء اصطناعي بـ"اللغة العربية".

ويضيف الشهري في حديثه عبر نشرة الرابعة: نحن نقدم حلاً متخصصاً في اللغة العربية، عبر "علاّم"، إذ جرى تدريبه من قبل مبرمجين وعلماء عرب على المحتوى العربي، لدينا محتوى ضخم جداً مُعد في التطبيق ذاته، ليحاكي في الرد والإجابات اللغة العربية، ما زال التطبيق في مرحلة البدايات، بيد أن دخوله المنصة أي منصة - Watsonx - يعني أنه بات في مرحلة متقدمة ليستفيدوا المبرمجين العالميين من هذا النموذج في الحلول الخاصة بـ اللغة العربية.

وأشار ماجد الشهري إلى أن سدايا مستمرة في تطوير النموذج وتحسينه، لافتاً إلى أن فريق العمل من المبرمجين مستمرين في تحسين بيانات التطبيق، وزيادة المعلومات، والمحتوى العربي، مبيناً أن هناك فريق مبرمجين آخر يستطيع الدخول على منصة Watsonx لتحسين النموذج والاستفادة منه.