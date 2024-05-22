السعودية ترحب باعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية أيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية التي قادتها #السعودية.. دول أوروبية تعلن اعترافها بدولة #فلسطين، والرياض تجدد دعوة باقي دول العالم للإقدام على الخطوة. pic.twitter.com/h4RebMsSYv — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 22, 2024

وتثمن المملكة هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كما تدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار، الذي من شأنه المساهمة في إيجاد مسار موثوق به لا رجعة فيه، بما يحقق سلاما عاديا ودائما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

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وتؤكد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي -على وجه الخصوص - الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسيطينة، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.