السعودية تشارك بالمؤتمر الـ8 للجنة المستقلة لمكافحة الفساد بهونغ كونغ

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تشارك المملكة بوفد برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، في أعمال المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد، الذي يعقد اليوم الأربعاء 14 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 22 مايو 2024م، فيما يستمر لمدة يومين في هونغ كونغ، بحضور جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية.

وناقش الخبراء والمختصون المعنيون بمكافحة الفساد خلال المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، يأتي أبرزها: مكافحة الفساد وسيادة القانون، والصعوبات والفرص في طريق القضاء على الفساد، والتعاون الدولي المستدام من أجل مستقبل مشترك، وتعزيز الأطر الدولية الرامية لمكافحة الفساد، وبناء حوكمة مبتكرة لمكافحة الفساد، وبناء الشراكات الدولية وبناء القدرات ذات الصلة بمكافحة الفساد، واستعراض التجارب الناجحة لعدد من الدول في مكافحة الفساد، وتضافر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد، ورفع مستوى امتثال الشركات لتعزيز النزاهة ومراقبتها. كما شهد المؤتمر مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وهونغ كونغ في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

بحضور الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ، معالي رئيس #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ. pic.twitter.com/QGqjHQl0U9 — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 22, 2024

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