وزير الخارجية السعودي في طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل

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وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران لتقديم العزاء والمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث، أمس الأول، برقية عزاء ومواساة لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر، في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه، كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر.

وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى #طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس "إبراهيم رئيسي"

عبر:@mhsen93 pic.twitter.com/X0wxLsSPR4 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 22, 2024

وأجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني.

وعبر وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال عن بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما، معبراً عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق.

لحظة دخول الوفد السعودي إلى مقر تشييع رئيس #إيران الراحل #إبراهيم_رئيسي، يتقدمهم عضو مجلس الوزراء مستشار #الملك_سلمان الأمير منصور بن متعب ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

عبر:@mhsen93 pic.twitter.com/Kb53Obu3yx — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 22, 2024

وبعد مرور نحو 12 ساعة على سقوط مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف، أكدت السلطات الإيرانية وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع 7 مرافقين كانوا على متن الهليكوبتر.