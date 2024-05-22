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مجندات سعوديات
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تخريج دورة الفرد الأساسي للمجندات في معهد التدريب النسوي

تلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية

العربية.نت - الرياض
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برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، احتفل الأمن العام، بتخريج (142) مجندة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السادسة بمعهد التدريب النسوي، بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.


وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.

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