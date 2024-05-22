تخريج دورة الفرد الأساسي للمجندات في معهد التدريب النسوي

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برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، احتفل الأمن العام، بتخريج (142) مجندة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السادسة بمعهد التدريب النسوي، بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.

🎬 | تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي. pic.twitter.com/GpPwwX9ZhJ — الأمن العام (@security_gov) May 21, 2024



وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.



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