خاص الحياة الفطرية لـ"العربية": منصة فطري تتيح الاستفادة من برامج السياحة البيئية
يبلغ طول المسار بالاتجاهين 5700 متر
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دشن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المسار الثاني لهواة الهايكنغ في محمية الوعول، بمشاركة جمعية درب وعدد من الناشطين البيئيين والمهتمين بالحياة الفطرية، يأتي ذلك لتعزيز مناطق الجذب السياحي في المحميات والتعريف بما تضمه المملكة من ثراء في التنوع وجمال في الطبيعة.
#نشرة_الرابعة | مدير المناطق المحمية في @NCW_center عبد الله الطلاسات: نعمل على تفعيل برامج #السياحة البيئية في المحميات الطبيعية في السعودية pic.twitter.com/ojqfTGKweu— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2024
ويقع المسار المحدد في الجزء الشمالي من محمية الوعول -بين منطقة أم جص وجبل المخروق-، إذ يبلغ طول المسار بالاتجاهين 5700 متر، وبعرض يصل إلى 1.5 كلم بطريق متوسط الوعورة.
#نشرة_الرابعة | مدير المناطق المحمية في @NCW_center عبد الله الطلاسات: من خلال منصة "فطري" يمكن حجز الوصول للمحميات والاستفادة من برامج السياحة البيئية pic.twitter.com/Mt3ppLWNcF— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2024
إلى ذلك، قال مدير المناطق المحمية في المركز عبدالله الطلاسات، إن منصة فطري منصة الخدمات الإلكترونية الحكومية، أطلقها المركز الوطني، تتيح حجز الوصول للمحميات والاستفادة من برامج السياحة البيئية المتوافرة.
وأضاف لـ"العربية" أن منصة فطري ذاتها تتيح اختيار الأوقات المناسبة للزوار من الفئات العمرية كافة، فضلاً عن حجز موعد الوصول للمحمية. وأوضح في الوقت ذاته توافر مسارات متعددة تخدم الراغبين في ممارسة رياضة الهايكنغ يصل عددها لـ 10 مسارات تتبع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وتتوزع في مناطق المملكة، ومتاحة أيضاً للزوار.
ويأتي تنظيم الفعاليات جزءاً من دور المركز في تفعيل السياحة البيئية، وتوفير أماكن صحية وآمنة لممارسة بعض الرياضات كالمشي، إضافة لتعزيز مناطق الجذب السياحي في المحميات، وإبراز بما تحتويه طبيعة المملكة من تنوع وجمال، إضافة لرفع الوعي البيئي، وإبراز الخدمات التي تقدمها المحمية للمجتمع المحلي.
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