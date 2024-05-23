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خاص السعودية تدعم عمليات الإنزال الجوي الأردني لإغاثة الشعب الفلسطيني

تؤمّن المظلات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية البالغ وزنها 30 طناً

العربية.نت - هاني الصفيان
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سلّمت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تجهيزات وأدوات للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتُسلم بعدئذ إلى القوات المسلحة الأردنية الهاشمية "الجيش العربي" لدعم ومساندة الجهود الإنسانية المبذولة من قبل الأردن لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف من حدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة تؤمن المساعدات الإغاثية للفلسطينيين
السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة تؤمن المساعدات الإغاثية للفلسطينيين

إذ تؤمّن المساعدات المظلات والشبكات المخصصة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية البالغ وزنها 30 طنا، وأشار مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في الأردن، نايف الشمري، إلى أن المركز قام بالتسليم والتنسيق والتعاون مع الجهات الإنسانية ذات العلاقة بالشحنة.

ونوّه بأن السعودية من خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة مستمرة بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر الجسور البرية والبحرية والجوية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويأتي ذلك امتدادًا لحرص حكومة المملكة العربية السعودية على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، واستمرارًا للجهود المقدمة من المملكة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بالقطاع.

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