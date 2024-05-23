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مختصون يرفعون ستار الكعبة

رفع ستار الكعبة المشرفة استعداداً للحج

العربية.نت - مكة المكرمة
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رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج هذا العام.

رفع ستار الكعبة استعداد للحج
من 4
  • رفع ستار الكعبة استعداد للحج
  • أعمال رفع ستار الكعبة
  • رفع الستار
  • رفع ستار الكعبة
(4 صور)
رفع ستار الكعبة استعداد للحج
رفع ستار الكعبة استعداد للحج
أعمال رفع ستار الكعبة
أعمال رفع ستار الكعبة
رفع الستار
رفع الستار
رفع ستار الكعبة
رفع ستار الكعبة

تأتي عملية رفع ستار الكعبة عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى، لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، جريًا على العادة السنوية.

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