سفيرة السعودية لدى أميركا تفتتح معرض "المنجور" في واشنطن

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افتتحت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية معرض "المنجور: المحبوب والمعشوق" للفنان السعودي أحمد عنقاوي، الذي أقيم بالتعاون بين سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

ويستعرض المعرض، الذي أقيم في مقر مؤسسة التمويل الدولية، جمال المنجور، الحرفة التقليدية الحجازية، التي تتمثل في الشبك الخشبي الذي يتشكل على هيئة حجاب شبكي، ويعكس العلاقة الروحية بين الإنسان وتراثه من خلال قصة "المحبوب والمعشوق".

وتخلل المعرض عروض موسيقية ومأكولات سعودية تقليدية، أضفت جواً من الأصالة والتنوع الثقافي على الفعالية.

وأكدت سمو السفيرة في كلمتها خلال الافتتاح على أهمية الفنون التقليدية في تعزيز الهوية الثقافية وترسيخ التراث الوطني، مشيرة إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز التبادل الثقافي والفني مع الولايات المتحدة والعالم.

وأعربت الأميرة ريما عن تقديرها لمساهمة الفنان أحمد عنقاوي في تسليط الضوء على أهمية الحرف التقليدية، وحفظ التراث الحجازي وتطويره.