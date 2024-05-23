مطار أبها يتحول إلى "مطار صامت" كأول مطار في السعودية

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استنادا للتجارب العالمية، تقرر تحويل مطار أبها الدولي إلى مطار صامت، حيث لا يعلن فيه الرحلات المغادرة ولا النداء الأخير، وفق ما كشفه مدير عام مطار أبها الدولي المهندس أحمد القحطاني، عن تحويل المطار إلى مطار صامت كأول مطار في السعودية.

وأبان القحطاني: "انطلاقًا من مواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في عدة مطارات دولية حول العالم مثل مطارات شانغي وزيورخ ودبي وأمستردام ومطار مدينة لندن الدولي، والعديد من المطارات العالمية الأخرى، ورغبة في التميز المختلف في منطقة عسير للوصول إلى مستقبل السفر الخالي من الإجهاد والضوضاء".

وتابع: "يتحقق ذلك بركائز أساسية؛ أولها دقة المعلومات على شاشات عرض الرحلات؛ حيث سيتم البدء بالاستغناء عن الإعلان عن الرحلات أثناء تصعيد المسافرين؛ مشيرًا إلى أنه سوف يتم تركيب نظام نداء صوتي خلال الأشهر القليلة القادمة في بعض الحالات الطارئة مثل إلغاء وتأخير الرحلات أو أي إعلانات أخرى ذات أهمية للمسافرين، وعرض معلومات الرحلة على بوابات التصعيد قبل فتح البوابة وتصعيد المسافرين، وعمل حملة تعريفية عن مفهوم المطار الصامت تتضمن لوحات تعريفية متعددة اللغات وإشعارات إلكترونية للتوضيح ولفت نظر المسافرين إلى عدم وجود نداءات صوتية بالمطار".

وطالب القحطاني الجهات ذات العلاقة بتكثيف الجهود لتطبيق هذه المبادرة وتشجيع المسافرين على الجاهزية في حال السفر عبر المطار الصامت "مطار أبها الدولي" عبر وسائل التواصل الخاصة بشركات الطيران.