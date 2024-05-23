ناقد فني لـ"العربية.نت": فيلم "نورة" روح جديدة في السينما العالمية

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قال الناقد والمؤرخ الفني يحيى زريقان، لـ"العربية.نت"، إن المتابع للحضور المتنامي للسينما السعودية في مهرجان كان السينمائي الذي يصنف من أعرق الفعاليات السينمائية في العالم سواء على الصعيد الرسمي أو الفني يستطيع التقاط المشروع السينمائي السعودي المقبل.

ويضيف زريقان: "لعل المشاركة الحالية بفيلم"نورة" في المهرجان أخذت بعداً أكثر عمقاً نحو لفت نظر العالم السينمائي، وسط معطيات مكتظة بالطموح والإصرار تجعل السعودية بمحتواها الفني والجغرافي شريكاً في صناعة المحتوى السينمائي العالمي، وهو الأمر الذي يشير إلى أن السعودية ستصبح محط أنظار المشتغلين بالسينما لتصوير أعمالهم".

ويتابع: "تتمتع السعودية بمخزون الموروث الاجتماعي والتاريخي والثقافي الذي يعكف السعوديون على إعادة صياغته وتصديره في سياق العصر متماشياً مع اللغة البصرية الرائجة اليوم، في ظل العمل الدؤوب في السنوات المقبلة ستنتج لنا السينما السعودية أبطالاً سينمائيين في التأليف والمعالجة الفنية والتمثيل والإخراج".

ويختتم حديثه: "بمجرد استعراضنا للمشاركات السينمائية السعودية في السنوات العشر الماضية سنجدها محفزة للتعرف على تجارب الآخرين في هذا الفن، واستثمار منصة المهرجان في التعريف بما نملكه من مبادرات للتقديم، بجانب ضخ روح جديدة في السينما العالمية ستكون محور اهتمام عشاق الفن السابع في المستقبل القريب".

يذكر أن مهرجان "كان" السينمائي الدولي شهد في دورته الـ 77 حدثًا لافتاً تمثل في مشاركة فيلم "نورة" للمخرج توفيق الزيدي، ليصبح أول فيلم سعودي ينافس في مهرجان "كان" السينمائي.