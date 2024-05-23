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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)

فيصل بن فرحان يبحث مع رئيس وزراء فلسطين المستجدات بالضفة وغزة

دبي - العربية.نت
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية محمد مصطفى، مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة بشأن الأوضاع في اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 35 ألفا و800، بينما زاد عدد المصابين إلى 80 ألفا و11.

وقالت الوزارة في بيان إن 91 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 21 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف البيان أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جباليا شمال غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من جباليا شمال غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)

هجوم السابع من أكتوبر

وتشن إسرائيل هجمات على قطاع غزة منذ أن نفذت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

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