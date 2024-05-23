فيصل بن فرحان يبحث مع رئيس وزراء فلسطين المستجدات بالضفة وغزة

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية محمد مصطفى، مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى pic.twitter.com/eaEbAIk1i1 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 23, 2024

وبحث الوزيران الجهود المبذولة بشأن الأوضاع في اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 35 ألفا و800، بينما زاد عدد المصابين إلى 80 ألفا و11.

وقالت الوزارة في بيان إن 91 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 21 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف البيان أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

هجوم السابع من أكتوبر

وتشن إسرائيل هجمات على قطاع غزة منذ أن نفذت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.