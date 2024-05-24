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الصورة الرسمية - ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 3

محمد بن سلمان يعزي رئيس السلطة التنفيذية في وفاة الرئيس الإيراني

أشاد ولي العهد ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، بمستوى العلاقات الثنائية

العربية.نت - الرياض
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أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بدولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد مخبر.

وأشاد ولي العهد، ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما أعرب ولي العهد في الاتصال عن تعازيه في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم.

فيما عبر دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، عن شكره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر طيبة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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