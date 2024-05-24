محمد بن سلمان يعزي رئيس السلطة التنفيذية في وفاة الرئيس الإيراني
أشاد ولي العهد ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، بمستوى العلاقات الثنائية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بدولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد مخبر.
وأشاد ولي العهد، ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما أعرب ولي العهد في الاتصال عن تعازيه في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم.
فيما عبر دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، عن شكره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر طيبة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
-
محمد عبده في أحدث ظهور بعد إصابته بالسرطان.. "أنا طيب"بعد أسابيع على إعلانه الصادم إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج، أطل الفنان السعودي ... السعودية
-
قصة السعودية التي تخرجت من جامعة حائل في سن 63 عاماًعلى الرغم من تقدم سنها، إلا أن السعودية "هدى العبيداء" حققت حلمها بالتخرج من جامعة ... السعودية
-
فيصل بن فرحان يبحث مع رئيس وزراء فلسطين المستجدات بالضفة وغزةبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء فلسطين ... السعودية