شرطة القصيم تقبض على مقيم "سوري" لابتزازه فتاة

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قبضت شرطة منطقة القصيم على مقيم الجنسية السورية لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بابتزازه فتاة وتهديدها، فيما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

ويعد التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات، فضلاً عن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها جريمة يعاقب عليها القانون.

تُحظر كافة سلوكيات جريمة الابتزاز، المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختياراً، كالتهديد أو الإكراه المعنوي ويشمل ذلك الشأن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، للحصول على منافع مادية أو معنوية.