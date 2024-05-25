بـ40 ألف ريال.. مدير مدرسة يهدي طلابه "دراجات هوائية" أثناء توديعه لهم

دقيقتان للقراءة

بعدما امتدت سنوات عمله في مجال التعليم نحو 30 عاماً، قرر أخيراً مدير إحدى المدارس الابتدائية في محافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك، الابتعاد عن مجال التعليم والتقاعد، بيد أنه قرر مكافأة طلاب مدرسته بتقديم عدد كبير من الدراجات الهوائية "تكريماً" لهم كما يعتقد، فيما وصلت قيمة شرائه لتلك الدراجات نحو 40 ألف ريال.

"مسلم المسعودي" مدير مدرسة في #تبوك يهدي جميع طلابه دراجات هوائية في وداعه لهم بعد خدمة 30 عاما 🚲



عبر :

⁦ @mishal_0 pic.twitter.com/8imBB4RFvD — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 24, 2024

وأظهرت الصور بعدئذ تجمع طلاب المدرسة بعد نهاية اليوم الدراسي، إذ تجوّلوا بدراجاتهم في فناء مدرسة "أبي دجانة الابتدائية"، وفي حديثه لـ" العربية.نت"، قال مسلم المسعودي، مدير المدرسة، إن خدمتي في التعليم استمرت مدة 30 عاماً تكللت بالنجاح، والتوفيق، وأرى أن التكريم أسلوبي في الحياة فأنا بشكل دائم أحب التكريم.

ويضيف: تعينت في مدرسة أبي دجانه قبل عشر سنوات، أقمنا عدة تكريمات، فيما هذه المبادرة جاءت حينما قررت التقاعد، إذ فكرت باختتام مرحلتي التعليمية بهذه المبادرة لطي هذه الخدمة بإحسان، وتوفيق، إذ كانت الفكرة أن يحصل كل طالب على دراجة بدون استثناء لإدخال الفرح على قلوب الطلاب من دون استثناء، وبعدئذ قرر أعضاء هيئة التدريس في المدرسة إقامة حفل لتكريمي، وفي تلك اللحظة وصلت الشاحنة بهذا العدد من الدراجات، وأوضحت للجميع أن الدراجات للجميع من دون علاقة لها بالتميز الدراسي.

يوم الفرح

ويضيف مسلم المسعودي كانت الفرحة غامرة لطلاب المدرسة، فضلاً عن منسوبي المدرسة وأولياء الأمور، قائلاً إنني لم أكن أطمح لذلك، بيد أنني حينما رأيت ردة فعل المجتمع اغرورقت عيناي بالدمع وخشيت، وأضمرت في خاطري أنها خالصة لوجه الله تعالى فالفكرة توفيق من الله وهو من باب جبر الخواطر بكل ما نستطيع بكلمة، وابتسامة وتعامل طيب وهو سهل علينا، وكل ما فعلته هو جبر خواطر الطلاب ونشر الفرح في قلوبهم.