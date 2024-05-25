الحملات الميدانية المشتركة تضبط 17 ألف مخالفة في أسبوع

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بلغ إجمالي المخالفين الذين ضُبطوا في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة نحو 17030مخالفًا، منهم 10662 مخالفًا لنظام الإقامة، و4147 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2221 مخالفًا لنظام العمل، وذلك في الفترة من 16/ 05/ 2024 م إلى 22/ 05/ 2024م.

لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك بلغ عن مهربي ومروجي المخدرات.#الحرب_على_المخدرات⁩

⁧#بلغ_عنهم



Report drug smugglers and distributors#War_On_Drugs #Report_them pic.twitter.com/CwqueF5wrv — حرس الحدود السعودي (@BG994) April 27, 2023

وبلغ إجمالي الذين ضُبطوا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1119 شخصًا 27% منهم يمنيو الجنسية، و71% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 65 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

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فيما ضبطت الحملات الميدانية المشتركة 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، في المقابل بلغ إجمالي الذين أخضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 41142 وافدًا مخالفًا، منهم 39659 رجلاً، و1483 امرأة.

وأحالت تلك الحملات 33255 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1945) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (13646) مخالفًا، وتؤكد وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.