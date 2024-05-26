اختتام نزالات "WWE" سماك دون وكنج آند كوين أوف ذا رنق جدة

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اختتمت نزالات WWE سماك دون و كنج آند كوين أوف ذا رنق التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات تقويم جدة على مدار يومين وذلك في سوبر دوم جدة.

وشهدت المنافسات انتصار النجم غونتر على النجم راندي اورتن ليحقق بذلك لقب "ملك الحلبة"، وسط تفاعل من الحضور الجماهيري الكبير، كما حققت النجمة ناي جاكس لقب ملكة الحلبة لفئة السيدات وذلك بعد تغلبها على النجمة لايرا فالكري، وشهدت النزالات انتصار النجمتين بيانك وجيد كارجيل وتحقيق حزام WWE" الزوجي لفئة السيدات وذلك بعد تغلبهما على اندي وكانديس.





نزالات «WWE» نزالات «WWE» .. . نزالات «WWE» .

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وحافظت النجمة ليف مورغان على حزام بطلة العالم ضمن منافسات "WWE" بعد فوزها على بيكي لنش، وفي نزال على حزام بطولة "WWE" بلا منازع، انتصر النجم كودي رودز على لوغان بول، في حين حافظ سامي زين على لقب القارات بعد تغلبه على تشاد جيبل وبرونسون ريد.