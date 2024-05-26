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المكان الذي تم ضبطه

ضبط عمالة تغش في زيوت السيارات وتخبئها في "حوش غنم"

العربية.نت - الرياض
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ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في السعودية، عمالة مخالفة في محافظة الخرج، تمارس الغش التجاري بإعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة، وتخبئها في مستودع تم تحويله إلى "حوش غنم" في محاولة للتمويه والتخفي عن أعين الرقابة.

ورصدت الفرق الرقابية حالة اشتباه بالتستر التجاري، وأغلقت بالتعاون مع الجهات الأمنية والدفاع المدني الموقع، وأحالت المخالفين لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر.

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

واشتملت المضبوطات على 600 برميل زنة 270 لترًا معبأة وجاهزة للبيع، ونحو 70 برميلًا فارغاً، بالإضافة إلى 60 خزانًا معبأً من الزيوت المستعملة، و5000 ملصق يحمل علامات شركات معروفة، و1000 غطاء عبوات، وأدوات ومكائن تستخدم في الغش وطباعة بيانات غير صحيحة.

غش زيوت
غش زيوت

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

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