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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان - من واس
الشرق الأوسط

الخارجية السعودية: ندين استمرار مجازر الاحتلال واستهداف المدنيين العزل في غزة

فيصل بن فرحان: الجامعة العربية دعت منذ البداية إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن ونحن مستمرون في ذلك

العربية.نت
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات استمرار مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن "الجامعة العربية دعت منذ البداية إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونحن مستمرون في ذلك".

وأضاف أن "هدف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الاستثنائية معالجة القضية الفلسطينية".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: "أعتقد أن العالم متفق على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن، ولكن الوضع الإنساني مستمر في التدهور بسرعة وبشكل غير مقبول على الإطلاق". وقال: "حل الدولتين أساس السلام والأمن".

ويستقبل التكتل الأوروبي عددا من المسؤولين العرب في بروكسل، إذ يأمل بأن يلعب دورا في وضع حل دائم بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

وفي هذا الإطار، عقدت لقاءات عدة مع الدول العربية في المنطقة.

واليوم يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجددا نظراءهم من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء الأحد، في بروكسل، إنه بالإضافة إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة "ركزنا في هذا الاجتماع على مسألة إبقاء حل الدولتين حيا"، إذ إنه "السبيل الوحيد لضمان حقوق الفلسطينيين ولكن أيضا أمن إسرائيل".

وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يبحث مع ماكرون وقف حرب غزة السعودية وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يبحث مع ماكرون وقف حرب غزة

وأضاف أن عدم إدراك إسرائيل لذلك "هو مسألة تثير قلقا بالغا"، في وقت تعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن المشاركين في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في بروكسل أكدوا على أهمية دعم الجهود المبذولة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وأضافت الوكالة أن المجتمعين عبروا عن دعمهم لجهود وقف كل الإجراءات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها السيطرة على معبر رفح ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية.

كما شدد الاجتماع على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية "لاعتماد نهجٍ شمولي نحو مسارٍ موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين".

حضر الاجتماع وزراء وممثلون عن الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا والدنمارك ومصر وألمانيا وإندونيسيا وإيرلندا والأردن ولاتفيا والبرتغال وقطر ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وفلسطين والسويد وسويسرا والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا ومنظمة التعاون الإسلامي.

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