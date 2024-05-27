ولي عهد الأردن: معجب برؤية الأمير محمد بن سلمان الطموحة والجريئة

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كشف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، عن طبيعة علاقته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير الأردني في مقابلة خاصة وحصرية مع قناة "العربية"، إن الأمير محمد بن سلمان بالنسبة له أخ وصديق مقرّب، وهما على تواصل وتجمعهما لقاءات بعيدا عن الرسميات كل عدة أشهر.

وأوضح ولي العهد أنه معجب برؤية الأمير محمد بن سلمان الواضحة، وتصميمه على تحقيق الأفضل لشعبه وبلده، مبينًا أن رؤيته الطموحة والجريئة ستنعكس إيجاباً على المنطقة.

وأكد أن العلاقات الأردنية السعودية تاريخية، ومستقبل البلدين مشترك.

وأكد ولي العهد الأردني أن من مصلحة المنطقة أن يستمر التعاون الأردني والسعودي بكل أشكاله السياسية والأمنية والاقتصادية لأن أمننا واستقرارنا واحد.

وبين أن الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة، وشعوبنا قريبون بطبيعتهم من بعضهم.

ومازح الأمير الأردني مذيع قناة "العربية" طاهر بركة خلال المقابلة وقال: "ترى أنت بتحكي عن نسايبي"، في إشارة إلى زوجته الأميرة السعودية رجوة الحسين، وحالياً ينتظران مولودهما الأول، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردني.

زفاف ملكي

وتزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان في الأول من يونيو الماضي.

وتم بث حفل زفاف ولي العهد البالغ من العمر 29 عاماً والمهندسة المعمارية السعودية البالغة من العمر 29 عاماً، بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام أمير بريطانيا وزوجته كيت أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.