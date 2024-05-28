الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء بعد تعافيه من الوعكة الصحية

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رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، بعد تعافيه من الوعكة الصحية، موجهاً شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة، معرباً عن تقديره لكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة، والصديقة.

فيما توجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس بالحمد والشكر لله على ما منّ به من شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، مبتلهين للباري أن يحفظه ويمده بوافر الصحة والعافية، ليواصل قيادته لمسيرة النماء والازدهار التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس".

إلى ذلك، أطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها الملك سلمان من رئيس جمهورية السنغال، وعلى مضمون الاتصالين اللذين جريا بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكل من رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة رئيس وزراء اليابان، وما ركزت عليه.

واستعرض مجلس الوزراء مستجدات التعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف، عاداً فوز السعودية بعضوية المنتدى الدولي للنقل بإجماع كافة الأعضاء، وتنظيم منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد للعام 2026؛ تأكيداً على ريادتها العالمية، وتثميناً لمبادراتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية في تطوير هذين القطاعين الحيويين.

وأشاد مجلس الوزراء بنجاح أعمال مؤتمر مستقبل الطيران 2024 الذي عقد بالرياض، وما اشتمل عليه من مشاركة واسعة النطاق من مختلف دول العالم، وتوقيع أكثر من (100) اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن استثمارات بـ(عشرات المليارات)؛ ستسهم في تعزيز ما يشهده هذا القطاع من قفزات كبرى؛ لترسيخ مكانة المملكة في صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونوّه مجلس الوزراء بما سجلته المملكة من أرقام قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، داعمة بذلك جهودها في تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مركزها العالمي في تصدير الطاقة المتجددة والمستدامة، وكذلك الرفع من استخدامها للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة؛ وفق مستهدفات مبادراتها المحلية والدولية المتعددة.

وتناولت الجلسة عدداً من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين العربية والإقليمية، فيما جدد المجلس الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة للقرارات والقوانين الدولية كافة، والتأكيد على المجتمع الدولي بضرورة التدخل للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وانتهت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان إلى عدة قرارات أهمها الموافقة - من حيث المبدأ - على إنشاء مؤسسة باسم "مؤسسة الرياض الخضراء"، والموافقة أيضاً على انضمام السعودية - ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة - إلى مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، فضلاً عن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية.

كما فوضت جلسة مجلس الوزراء وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان، في مجال منع الفساد ومكافحته، والموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في السعودية وجامعة بوليتيكنيكو ميلانو في جمهورية إيطاليا، في مجال الفنون التقليدية.

ووافقت جلسة مجلس الوزراء على تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فضلاً عن الموافقة على نظام إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة، وميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (43)، والموافقة على نظام حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية (لمدة سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (154).