قصة معهد العاصمة النموذجي.. بدأ بـ12 طالباً وخرّج 6 من أبناء الملك عبدالعزيز

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أعلن مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن الموافقة على تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح لتصبح مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، في إطار الاهتمام بالإرث العلمي والتاريخي للمعهد منذ سنوات طويلة، في الوقت الذي أسهم المعهد بتخريج عدد من قادة البلاد على مدى الـ80 عاماً.

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معهد العاصمة النموذجي علامة فارقة في مسيرة #التعليم..بدأ في حي الناصرية ب(١٢)طالبا فقط، ومرّ بثلاثة أسماء، لكن من هم الستة من أبناء #الملك_عبدالعزيز الذين درسوا فيه؟

توثيقي لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز

عنه بمناسبة بدء #العام_الدراسي_الجديد pic.twitter.com/p2sEh2KOhV — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 31, 2020

ويرجع تاريخ إنشاء معهد العاصمة النموذجي إلى الزمن الذي أمر الملك عبدالعزيز بتخصيص جزء من قصره في المربّع لتعليم أبنائه، فكان ذلك نواة لإنشاء هذا المعهد الذي تأسس عام 1360 في مدينة الرياض بحي الناصرية، ويطلق عليه مسمى معهد الأنجال، وبدأ بـ12 طالباً حينها من ضمنهم أبناء الملك سعود، كما تخرج فيه 6 من أبناء الملك عبدالعزيز، هم: الأمير عبدالإله، والأمير أحمد، والأمير سطام، والأمير عبدالمجيد، والأمير مقرن، والأمير حمود، وكذلك معظم أحفاد الملك عبدالعزيز.

عُرف معهد العاصمة النموذجي في بداية مسيرته بمدرسة الأنجال، حينها لم يتجاوز عدد طلابه 20 طالبا، ثم أطلق الملك سعود، رحمه الله، عندما كان وليا للعهد عليه اسم "معهد أنجال ولي العهد المعظم"، وبعد وفاة الملك عبد العزيز انضمت مدرسة أنجال الملك عبد العزيز التي تأسست بصفتها أول مدرسة للعائلة المالكة إلى معهد أنجال ولي العهد المعظم، وأطلق عليها اسم "معهد أنجال جلالة الملك سعود المعظم"، وذلك عام 1373هـ، وفي عام 1385هـ تحول إلى "معهد العاصمة النموذجي".

وفي ذلك الوقت، أمر الملك سعود بإنشاء مبنى المعهد الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع، فيما يحتوي على الأقسام التعليمية الرئيسية (روضة – ابتدائي – متوسط – ثانوي) وعلى مرافق وأقسام مساندة وإدارات للموظفين وسكن للمعلمين والإداريين وفرق الكشافة، كما تم توفير كافة الاحتياجات والإمكانات التي تساعد على إيجاد بيئة تربوية نموذجية.

تشير المراجع والمصادر التاريخية وكذلك الصحافية إلى أنه بالحديث عن نشأة الحركة التعليمية في السعودية وخاصة العاصمة الرياض فإنه لابد من العودة إلى النهج التعليمي والتربوي في معهد العاصمة النموذجي، إذ تَميز حينها بفلسفة لافتة أدخلت الفنون التشكيلية، والعلوم الإنسانية، والرياضات المتعددة، مثل المسابح، وبالتالي يبرز تأثيره المعرفي والتربوي مبكراً.