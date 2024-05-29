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إصرارها دفعها للتعلم.. كفيفة تحتفل بتخرجها في قسم الإعلام

العربية.نت - نادية الفواز
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قادها كفاحها إلى التفوق ونيل الشاهدة الجامعية بإصرار لافت دون أن يمنعها واقعها كونها "كفيفة".. هكذا بدت قصة ريم العبد الهادي التي تخرجت أخيراً في تخصص الإعلام والاتصال في جامعة الملك عبد العزيز مع مرتبة الشرف.


الفتاة الكفيفة انتشر فيديو الخاص بفرحتها أثناء التخرج، فيما وجه الأب رسالة مفعمة بالفرحة والبهجة لابنته قال فيها: "يا مرحبا ومئة هلا.. أبشركم ياللي تتابعوننا منيرة بفضل الله، وتوفيقه تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز".

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وبدأت قصة منيرة محمد العبد الهادي، عندما نشر والدها محمد مقطع فيديو على حسابه في موقع "إكس" في استقباله لابنته في مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية، وهي عائدة بشهادة بكالوريوس.

محمد العبد الهادي في حديثه للعربية.نت قال إن تخرّج ابنتي الكبرى الكفيفة منيرة في قسم الإعلام والاتصال جعلني أشعر بفرح غامر وزاد الفرح بالتفاعل الكبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تجاوزوا المليون مشاهدة.

شعور لا يوصف

ويضيف العبدالهادي غمرنا المجتمع بالرسائل والمباركات، يضاف إلى ذلك مشاعر الأسرة وشعوري أنا ووالدتها بأن جهودنا أثمرت بعد مخاوف كبيرة وتحد كبير على مدى سنوات طويلة، بدأت من مرحلة التمهيدي والابتدائي حتى وصلت للتخرج.

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأب يحتفل بتخرج ابنته الكفيفة من الجامعة بمرتبة الشرف الأولى.

ووثق المقطع المتداول، مشاركة الأب لابنته الكفيفة في الاحتفال بتخرجها من جامعة الملك عبد العزيز بتقدير امتياز.

وبينما تطلب الفتاة من أبيها مساعدتها على حمل حقيبتها الشخصية، باغتها برده: "مو بس أسحب الشنطة، أشيلك أنتي فوق رأسي، لتسارع الابنة بقولها بأدب وتهذيب شديد: يسلم رأسك".

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