بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024 يختتم نسخته الثانية

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أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية عن اختتام النسخة الثانية من بينالي الدرعية للفن المعاصر "ما بعد الغيث"، الذي أقيم في حيّ جاكس بالدرعية في الفترة من 20 فبراير إلى 24 مايو، فيما حققت هذه النسخة إقبالاً غير مسبوق، إذ بلغ عدد الزوار أكثر من 222 ألفاً من داخل وخارج المملكة.

يعرض هذا العمل التركيبي الغامر أربع إسقاطات تخلق مساحة حميمة على أربع شاشات، وتكشف من خلال مسارها الصوتي متعدد الطبقات عن فضاء صوفي، حيث تصور، كما تصفها جوان جوناس، "هشاشة الحياة في أوضاع تشهد تغيرات متسارعة".



اكتشفوا المزيد في بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024.

احجزوا تذاكركم… pic.twitter.com/0tE5jcu7Wx — Diriyah Biennale Foundation (@Biennale_Sa) May 23, 2024

وضم البينالي أعمالاً لفنانين من المملكة العربية السعودية ومختلف أنحاء العالم. وبلغ عدد الفنانين المشاركين في نسخة هذا العام أكثر من 100 فنان من 44 دولة. وعرض البينالي 177 عملاً فنياً، كان من بينها 47 عملاً تم إنجازه بتكليف خاص من مؤسسة بينالي الدرعية. وتم تنظيم البينالي بإشراف المدير الفني السيدة أوتي ميتا باور، وبمساعدة القيّمين الفنيين المشاركين وجدان رضا، وروز ليجون، وأنكا روجويو، وآنا سالازار، والقيّم الفني المساعد راهول غوديبودي.



وحقّق البينالي بنسخته الثانية نجاحاً استثنائياً، إذ فاق عدد الزوار ضعف ما شهدته النسخة الأولى عام 2021، ليصل إجمالي عددهم إلى 222,341 زائراً، 36.5% منهم من فئة الشباب (أقل من 32 عاماً)، من بينهم الأطفال (أقل من 18 عاماً). كما يشار إلى أن 75% من الزوار كانوا من داخل المملكة.



ضمت هذه النسخة من بينالي الدرعية للفن المعاصر معرضاً امتد على ست صالات عرض وعدد من المساحات الخارجية، كما رافقها برنامج ثقافي ضم سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية والجولات والأفلام وعروض الأداء. نجحت هذه الفعاليات في استقطاب أكثر من 11,000 مشارك، كان من بينهم أكثر من 8,000 طفل من 200 مدرسة حضروا للمشاركة في البرامج التعليمية. كما شهد المعرض 463 جولة مدرسية شارك فيها أكثر من 2,900 طفل. وكانت غالبية الطلاب المشاركين من سكان مدينة الرياض ومحافظة الدرعية.



وخلال الأسبوع الختامي من البينالي، استضافت مؤسسة بينالي الدرعية برنامجاً حافلاً من الفعاليات، تضمن جلسات حوارية وعروضاً فنية وورش عمل وعروض أفلام وفعاليات متنوعة، حضرها الزوار من مختلف الفئات، من المواطنين والمقيمين والزوار.



وعبّرت الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية الأستاذة آية البكري عن اعتزازها بما حققه فريق المؤسسة في النسخة الثانية من بينالي الدرعية للفن المعاصر، وأكدت على أن "الإقبال الكبير الذي حققته هذه الدورة من بينالي الدرعية للفن المعاصر يمثل شاهداً حياً على قدرة الفن على إبراز القواسم المشتركة بين فئات وأطياف المجتمع الإنساني. كما أن البينالي يمثل واجهة ترحب بضيوف المملكة وتعرفهم بما يميزها من أصالة وتراث وفن وانفتاح على العالم والمستقبل."



من جهتها، قالت المديرالفني السيدة أوتي ميتا باور: "كانت رحلة العمل على بينالي "ما بعد الغيث" شيقة ورائعة في جميع مراحلها، وأنا في غاية الامتنان للقيّمين الفنيين المشاركين معي وكل فرد من فريق مؤسسة بينالي الدرعية على دعمهم الكبير والمتواصل. كان لي شرف أن أكون شاهدة على مشاركة قطاع عريض من المجتمع السعودي، حيث حقق البينالي وبرنامجه الثقافي طفرة واضحة في مستوى الحضور والمشاركة. يعود الفضل في ذلك إلى الجهود الجبارة من كافة أفراد الفريق المساهم في المشروع".



وبدورها، عبَّرت مؤسسة بينالي الدرعية عن عميق الشكر والامتنان للقيمين الفنيين، وجميع الفنانين المشاركين، والشركاء والداعمين من مؤسسات وأفراد، والذين ساهموا بسخاء في إنجاح النسخة الثانية من بينالي الدرعية للفن المعاصر "ما بعد الغيث".