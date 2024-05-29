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كشف سفير جمهورية سوريا، الدكتور محمد أيمن سوسان، لـ"نشرة الرابعة" عن اعتزام بلاده تدشين مسار الرحلات المنتظمة للخطوط الجوية السورية إلى 3 مدن سعودية: "الرياض، وجدة، والدمام" وذلك بعد انتهاء موسم حج هذا العام، قائلاً: "إنها خطوة تُسعد الكثير من السوريين المقيمين في السعودية، وفي المقابل كذلك الحال بالنسبة لـ"السعوديين" الذين اعتادوا التمتع بـ "سحر المناخ والطبيعة" في سوريا، وتمضية الوقت في دمشق"، حسب حديثه.

قريبا.. رحلات مباشرة بين 3 مدن سعودية وسوريا .. السفير السوري لدى #السعودية يكشف لـ #نشرة_الرابعة التفاصيل pic.twitter.com/GBstikMxA0 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 29, 2024

ووعد السفير السوري بتنفيذ مستويات أداء عملية بالتكامل مع المؤسسات السورية من أجل تقديم الخدمات التي تليق بالسياح السعوديين، وتشكل إضافة نوعية على صعيد تطوير العلاقات الثنائية ما بين الرياض - دمشق، حسب قوله.

#نشرة_الرابعة | السفير السوري في الرياض محمد سوسان: الرحلات المباشرة خلال موسم الحج جاءت بتنسيق عالٍ بين الجهات المسؤولة في البلدين ودليل على تطور العلاقات بين #السعودية و #سوريا pic.twitter.com/6pq4fLcDKR — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 29, 2024

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ويعد تفعيل خطوة الرحلات المباشرة من سوريا إلى السعودية تطوراً لافتاً في العلاقات السعودية - السورية، إذ جاءت بعد استئناف عمل بعثاتهما الدبلوماسية بعد أكثر من عقد من إغلاق السفارات في البلدين إثر اندلاع الأزمة في سوريا، وفي سياق ذلك التطور عينت أخيراً الرياض سفيراً لها في دمشق، السفير السعودي فيصل المجفل الذي كان قد شغل منصب سفيراً لبلاده لدى الكاميرون.