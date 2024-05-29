فنان سعودي يكرم زملاءه التشكيليين على طريقته الخاصة

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خرج الفنان السعودي سامي الجفري عن الأفكار المعتادة خارج الصندوق، في معرضه الذي حمل 30 لوحة، وأسماه "شخصيات من ذهب" حوى لوحات لشخصيات أبدعت بمجال الفن التشكيلي والخط، وذلك برسم صورهم عن طريق "الجليتر" والكشف عن كل لوحة بطريقة مميزة.

وقال في حديثه مع "العربية.نت": "لأن هناك أناساً لهم مكانه في حياتي الفنية، فكرت في تكريمهم بطريقة جديدة ومبتكرة، فعملت على الفكرة لمدة شهرين تقريباً لاختيار الشخصيات، واخترت بالفعل 30 شخصية كانت لهم بصمة في حياتي، وفنانين لهم مكانتهم الفنية وأيضا أصدقاء".

وأضاف: "أنا أول فنان في السعودية يرسم بالجليتر، أما الجديد فهو إخراج اللوحة بطريقة مبتكرة أبهرت الجمهور، وذلك بحرق الغلاف حتى تظهر صورة المكرم، حيث اعتمدت على تقنية ووضع مادة خاصة بعد معرفة مساقط الظل والنور، وبعدها رش بالجليتر الذهبي".

وأبان"الجفري أن هناك شخصيات في الفن التشكيلي لم تجد إلى اليوم التكريم والتقدير، وذلك لعدة أسباب، على الرغم من وجود جمعية الثقافة والفنون، إلا أنها تغفل عن تكريم فنانين كثير لهم بصمة في الفن التشكيلي في السعودية.

الجدير بالذكر أن معرض "خصيات من ذهب" أطلقته الأميرة دعاء بنت محمد، في مركز أدهم للفنون بجدة وهو معرض خاص للفنان التشكيلي سامي الجفري.

ويحوي المعرض 30 لوحة تشكيلية لبورتريهات شخصيات معروفة بطريقة الرش بالجليتر الذهبي، التي اشتُهر بها الفنان الجفري، إذ لا تكاد فعالية أو مناسبة تشكيلية أو فنية إلا وتتصدرها لوحاته، سواء في جمعية الثقافة والفنون، أو في نادي جدة الأدبي، أو الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، وإدارة تعليم جدة.

والجفري أحد التشكيليين الشباب، وبدأ بالواقعية، وتنوعت أعماله متنقلاً بين المدارس الفنية، وشارك في العديد من المعارض داخل المملكة وخارجها، ومثل الوطن في العديد من المحافل الدولية، وحقق الكثير من الاستحقاقات والميداليات.