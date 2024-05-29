مختصون: تزايد لافت لتعلم "العربية" من قبل الصينيين في السعودية

5 دقائق للقراءة

يفضل بعض الصينيين المقيمين في السعودية في إطار تحفيز ذواتهم على المعرفة، واكتشاف التاريخ السعودي، الالتحاق ببرامج علمية تختص في تعليم اللغة العربية نتيجة اعتقادهم أنها المفتاح الأساسي لمعرفة ثقافة السعوديين، وفقاً لما أكده متخصصون لـ"العربية.نت" بأن هناك إقبالاً متزايداً من قبل الصينيين نحو تعلم اللغة العربية، خاصة في ظل نمو التعاون الدولي بين الرياض وبكين.

من جهتها، تقول بينغشيوه، مديرة أحد المعاهد التعليمية للغة العربية للطلاب الصينيين في الرياض لـ"العربيةت": "بإمكاننا تقسيم دارسي اللغة العربية الصينيين إلى فئتين رئيسيتين تتلخص اهتمامات الفئة الأولى بالمواطنين الصينيين المسلمين الذين تدفعهم الرغبة لمعرفة تعاليم الدين الإسلامي بشكل أكبر، أما الثانية تشمل الأفراد المتأثرين بالثقافة العربية أو الباحثين عن فرص وظيفية في السعودية، هؤلاء الأشخاص ينتشرون في مجالات عدة مثل الدبلوماسية، الطاقة، البناء، التجارة، الاقتصاد، والاتصالات".

وأضافت أن إتقان اللغة العربية يعزز فهم مزاج المجتمع السعودي بشكل عميق، مؤكدة أن السعودية تتمتع ببيئة اجتماعية مثالية لتعلم اللغة العربية، وبالتالي يفتح نافذة لفهم طبيعة الشعب السعودي بالطريقة الصحيحة.

وأشارت في السياق ذاته إلى أنه في عام 1946، أسست جامعة بكين أول قسم لتخصص اللغة العربية في الصين، وبحسب بينغشيوه، فإن هناك أكثر من 50 جامعة صينية تدرّس اللغة العربية كتخصص في الصين، ويتخرج كل عام فيها أكثر من 1000 طالب، لافتة إلى أنه في السنوات الأخيرة، تزايد عدد الصينيين الراغبين في تعلم اللغة العربية لفهم الثقافة العربية، وتعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية.



التجارة.. دافع رئيسي

من جانبها، تعتقد يانغ روي تشين، معلمة لغة عربية تعيش في مدينة جدة، أن هناك عدة أسباب تدفع الصينيين لتعلم اللغة العربية، منها: التطور في حجم التجارة الدولية بين بكين والعالم العربي، إذ يتعلم الكثير منهم اللغة ذاتياً خاصة في المدن الاقتصادية مثل قوانغجو، وشنتشن، وييوو.

وأضافت في حديثها مع "العربية نت": رغم أن العديد من الصينيين يمكنهم التحدث باللغة الإنجليزية، إلا أنهم يفضلون تعلم اللغة العربية لتقوية العلاقات مع الشعب السعودي واكتشاف جمال الثقافة المحلية".

من جهتها، قالت عبير الغامدي، معلمة اللغة العربية للطلاب الصينيين بجدة، إنها التقت أثناء دراستها للغة الصينية بالكثير من الصينيين الذين يجيدون تحدث اللغة العربية، منهم من تعلمها في الجامعات الصينية وحصل على درجة الدكتوراه في اللغة، ومنهم من تعلمها ذاتياً أو عن طريق التواصل المستمر مع العرب بسبب التعاون بين الصين والعالم العربي.

وتتفق الغامدي مع يانغ في أن معظم من يتعلمون اللغة العربية في السعودية يفعلون ذلك لأغراض الدراسة أو العمل أو الاستثمار أو البحث عن فرص تجارية ووظيفية. وعلى الرغم من أن العديد منهم يجيدون التحدث والتواصل باللغة الإنجليزية، نجدهم يحاولون التحدث باللغة العربية في الحياة اليومية أو المهنية ولو قليلاً منها، حتى يتمكنوا من التواصل مع الشعب السعودي. كما يعتقد البعض أن تعلم اللغة هو المفتاح لتحقيق التواصل والتعاون الفعال بين البلدين في مختلف المجالات ووسيلة للاندماج في المجتمع المحلي. تلك العوامل جميعها تدفع الصينيين نحو تعلم اللغة العربية والاستفادة منها.

جهود سعودية لتعلم العربية

في شهر مارس الماضي، أطلق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان في مدينتي بكين وشنغهاي الصينية برنامج "شهر اللغة العربية" في فترة 28 مارس إلى 26 أبريل، بتنظيم من مجمع الملك سلمان للغة العربية، وذلك لإبراز أهمية اللغة العربية والتنوع الثقافي الذي تتمتع به، وتأتي هذه المبادرة لتعزيز ممارسة اللغة العربية لغة ثانية وتطوير كفايات معلمي اللغة العربية للنطاقين بغيرها ولم تقتصر هذه المبادرة على دولة واحدة فقط وإنما نفذ المجمع نسخا في عدة دول منها الهند والبرازيل وأوزبكستان وإندونيسيا.

وكان "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية" نَظم بين 28 مارس و26 أبريل مدينتي بكين وشنغهاي برنامجاً علمياً يتألّف من مجموعة برامج وأنشطة تُقام مع جهات تعليمية عدّة لتطوير مناهج تقدّم دروساً في تعلُّم العربية، وتحسين أداء المعلّمين، وتعزيز وجود العربية لغةً عالمية للثقافة والعلوم. كما يتخلّل البرنامج زيارات ولقاءات مع الجامعات الصينية التي تقدّم برامج أكاديمية في اللغة العربية، والجمعيات والمراكز المهتمّة بتعليمها ونشرها في الصين.

وتعد جامعة جدة أول جامعة تعتمد اللغة الصينية في موقعها الإلكتروني، بالإضافة للغة العربية والإنجليزية لإقامة جسور تواصل ثقافي بين المجتمعات العالمية، كما تعتبر جامعة جدة أول جامعة تحصل على الختم الإلكتروني من هيئة الحكومة الرقمية، إذ دشن رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان الموقع الإلكتروني الجديد، لتكون انطلاقة التحول الرقمي الذي يحقق رؤية جامعة جدة للوصول لبيئة جامعية افتراضية ذكية آمنة ملتزمة بجميع ضوابط هيئة الأمن السيبراني.

يذكر أن العلاقات السعودية - الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للصين في عام 2019 ومن بين تلك المجالات المجال الثقافي.