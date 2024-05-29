خاص وصول 527 حاجاً عبر أول رحلتين مباشرتين من سوريا إلى السعودية
مصادر العربية تشير إلى أن تسيير الرحلات الجوية من العاصمة السورية دمشق محدودة بفترة الحج
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وصلت يوم أمس من العاصمة السورية، دمشق، طائراتان تحملان على متنهما 527 حاجاً سوريًا إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة من أجل الاستعداد لأداء مناسك الحج، فيما تعد هذه الرحلتان المباشرتان، أولى الرحلات بين البلدين بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد انقطاع استمر مدة 12 عاماً.
#نشرة_الرابعة | وصول 527 حاجا من سوريا عبر أول رحلتين مباشرتين من #سوريا إلى #السعودية منذ 12 عاما pic.twitter.com/pXb4U4lJoc— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 29, 2024
وفي الوقت ذاته، أشارت مصادر" العربية" إلى أن تسيير الرحلات الجوية من العاصمة السورية، دمشق، محدودة بفترة الحج فقط، مضيفة أنه من المتوقع تسيير نحو 50 رحلة جوية إلى "جدة" حتى يوم الرابع من ذو الحجة عند اكتمال عملية وصول الحجيج، علماً أن رحلات مغادرة الحجيج ستكون عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.
وكشف السفير السوري في الرياض، محمد سوسان، لـ "نشرة الرابعة" أن عدد الحجاج السوريين الذين سيؤدون مناسك الحج هذا العام يصل لـ 17500 حاج سوري، سيأتون إلى السعودية عبر 51 رحلة جوية مباشر من دمشق لـ جدة والمدينة المنورة.
وللمرة الأولى منذ 12 عاماً انطلقت حملات الحج للحاج السوري لهذا الموسم من دمشق، إذ أعلنت وزارة الأوقاف بدمشق انتهاء إجراءات التسجيل، قبول 17500 شخص من أصل 50 ألف شخص قدموا طلباتهم.
وأعادت البلدان علاقاتهما الدبلوماسية، وافتتحا سفاراتهما أخيراً، كما عينت الرياض الدكتور فيصل المجفل سفيراً للمملكة لدى سوريا، وذلك بعد عام من استئناف البلدين العلاقات الدبلوماسية. وأعرب المجفل، وهو أول سفير سعودي لدى سوريا منذ 12 عاماً، عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة.
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