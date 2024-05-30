السفارة السعودية في القاهرة: ما زال البحث جارياً عن المواطن هتان

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في الوقت الذي تداولت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خبر اختفاء شاب سعودي في القاهرة منذ خروجه من منزله قبل قرابة الشهر، وسط مناشدات جماعية للبحث عنه، أكدت السفارة السعودية في مصر أنه منذ اليوم الأول لاختفاء الشاب هتان غازي شطا، باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر التي شرعت فورا في إجراءات البحث والتقصي عن المواطن وظروف اختفائه.

#هتان_شطا.. سعودي مفقود في #القاهرة ومناشدات جماعية للبحث عنه وسط متابعة من الجهات الأمنية pic.twitter.com/xwqml3l3Cp — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 29, 2024

#نشرة_الرابعة | شقيق المواطن المفقود هتان شطا: عينت السفارة لي محاميا منذ تواصلي معهم بعد فقد أخي، والتواصل مستمر معهم من حينها pic.twitter.com/VAY3non4tQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 30, 2024

وحسب بيان السفارة السعودية في مصر فإن الجهات الرسمية والأمنية استعانت بكاميرات المراقبة الأمنية المتوافرة لديها، إذ تمكنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.

بيان حول إختفاء المواطن هتان بن غازي شطا#البحث_عن_هتان pic.twitter.com/BJLZvEwxBH — سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 30, 2024

وتشير السفارة السعودية في القاهرة إلى أن البحث عن المواطن هتان غازي شطا مازال جارياً من قبل الجهات الأمنية بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.

وبات المواطن السعودي هتان شطا المختفي في مصر منذ أكثر من شهر حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تم تبليغ السفارة السعودية والسلطات المصرية بغيابه عن الأنظار في ظل استمرار البحث عنه.

فيما تستمر عائلته وأصدقاؤه بالبحث عنه، مطالبين بالإدلاء بأي معلومة عنه حال توافرها عنه، مؤكدين إبلاغ الجهات الأمنية والسفارة السعودية بكامل التفاصيل والمستجدات بخصوص المفقود.