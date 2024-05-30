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هتان شطا

السفارة السعودية في القاهرة: ما زال البحث جارياً عن المواطن هتان

الجهات الأمنية في مصر رصدت خروجه من المنطقة عبر كاميرات المراقبة

العربية.نت - القاهرة
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في الوقت الذي تداولت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خبر اختفاء شاب سعودي في القاهرة منذ خروجه من منزله قبل قرابة الشهر، وسط مناشدات جماعية للبحث عنه، أكدت السفارة السعودية في مصر أنه منذ اليوم الأول لاختفاء الشاب هتان غازي شطا، باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر التي شرعت فورا في إجراءات البحث والتقصي عن المواطن وظروف اختفائه.

وحسب بيان السفارة السعودية في مصر فإن الجهات الرسمية والأمنية استعانت بكاميرات المراقبة الأمنية المتوافرة لديها، إذ تمكنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.

وتشير السفارة السعودية في القاهرة إلى أن البحث عن المواطن هتان غازي شطا مازال جارياً من قبل الجهات الأمنية بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.

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وبات المواطن السعودي هتان شطا المختفي في مصر منذ أكثر من شهر حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تم تبليغ السفارة السعودية والسلطات المصرية بغيابه عن الأنظار في ظل استمرار البحث عنه.

فيما تستمر عائلته وأصدقاؤه بالبحث عنه، مطالبين بالإدلاء بأي معلومة عنه حال توافرها عنه، مؤكدين إبلاغ الجهات الأمنية والسفارة السعودية بكامل التفاصيل والمستجدات بخصوص المفقود.

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