شقيق المواطن السعودي المفقود في مصر: ما زلنا نبحث عن هتان

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في ظروف غامضة، اختفى شاب سعودي يدعى هتان شطا في القاهرة، فيما أعلنت أسرته عن فقدانه، في حين ما زال البحث مستمرا ومكثفا من قبل الجهات الأمنية في مصر، ومتابعة حثيثة من السفارة السعودية هناك.

حالة استنفار

وقال هاني شطا شقيق هتان في حديث للعربية.نت إن الأسرة في حالة استنفار، وما زلنا نبحث عنه، مشيراً إلى أن أسرته تعيش حالة صعبة نتيجة فقدانه، وعدم توافر المعلومات الكافية حوله.

ويضيف هاني أن شقيقه يعمل في مجال الـ"لايف كوتش"، فيما يذهب بشكل متكرر للقاهرة للحصول على دورات تدريبية، موضحاً أن هتان متزوج ولديه ابنة، إذ ذهب أخيراً لمصر من أجل الدراسة وتطوير خبراته في مجال عمله الخاص بالاستشارات التدريبية.

وأكد هاني شطا شقيق المفقود أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية منذ لحظة فقد هتان، وكنا قبلها على تواصل دائم معه.

وأضاف هاني: "لا يزال اختفاء شقيقي هتان شطا يكتنفه الغموض، إذ إن المعلومات المتوافرة لدينا قليلة، والجهات الأمنية في مصر تقوم بالتحري حول الملابسات كافة لمعرفة مصيره، ولا يزال البحث جارياً".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا لافتا للبحث عنه، إذ انتشر وسم حمل عنوان #مفقود _ مصر ووسم #هتان _شطا تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجه المغردون فيهها نداء لأهل مصر للبحث عن المفقود.