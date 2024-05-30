تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض

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أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة وهو علي بن ناصر بن علي الظهران السهلي - سعودي الجنسية - لقتله محمد بن سعود بن حسين السهلي - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.



وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكابه جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً في الرياض، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.



وقد نُفذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / علي بن ناصر بن علي الظهران السهلي - سعودي الجنسية الخميس 22 / 11 / 1445 هـ الموافق 30 / 5 / 2024 م بمنطقة الرياض، وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.